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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل: لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تجتمع في المنيا لمناقشة معوقات سير العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت إجتماعا للجنة الأمانة الفنية للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية ، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنشآت بالمحافظة فى تطبيقها للإشترطات ، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة ، فى إطار سعى المديرية لتفعيل دورة اجهزة السلامة فى الحفاظ على المنشآت من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فيما يخص تطبيق أحكام القانون فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت .

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محافظ أسيوط يبحث تكثيف العمل الميداني لتنفيذ برنامج "أسرة"

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واوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة ، انه شارك فى الاجتماع الدكتورة ماجدة صلاح مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية ،والدكتورة حنان طه ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا ،والمهندسة نجوى ناصف ممثلاً عن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية باسيوط ، والنقيب طارق ممثلا عن ادارة الحماية المدنية ، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة ، والمهندس عبدالله خفاجى باحث اول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومؤكداً حرص المديرية على تطوير آليات العمل فى الاجهزة التابعة لها لتحقيق افضل مستوى آداء ممكن ،وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة

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