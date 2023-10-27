كانوا في زفة فرح .. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالمنيا

تعرض 4 أشخاص للاصابة علي الطريق الزراعي مصر-أسوان السريع، منذ قليل، بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء وجودها خلف زفة أحد الأفراح، حيث اصطدمت بعمود الإنارة وانقلبت داخل ترعة الإبراهيمية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

كانوا في زفة لفرح .. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في المنيا

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بعد اصطدامها بعمود الانارة بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الأسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة مما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بعمود الإنارة بجانب الطريق ما أدى إلى انقلابها داخل ترعة الإبراهيمية، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور علي جثمان سيدة بجوار إحدي المدارس بالمنيا

كما تكثف الأجهزة الامنية بمديرية امن المنيا، لكشف غموض العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، بجوار إحدي المدارس الخاصة بالمنطقة الشرقية للمدينة، و تتوالي التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن العثور على جثة سيدة بمركز ملوي، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل سيارة بجانب إحدى المدارس الخاصة شرق مدينة ملوي، دون وجود أي إصابات واضحة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.