محافظ بني سويف يتابع عدد من الملفات والمحاصيل الاستراتيجية الهامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجاري، وتضمن الإشارة إلى متابعة أعمال حصاد وبيع محصول القطن المحلي بنطاق المحافظة، فيما تم عقد ندوة إرشادية بمركز بني سويف عن الاستعدادات اللازمة لموسم زراعة محصول القمح، ومتابعة ماتم توريده من محصول الفول الصويا لمركز تجميع شريف باشا، حيث تم توريد حوالي 26 ألف 750 طناً .

بينما قامت إدارة المكافحة بتنفيذ حملة لضبط السوق المحلي للمبيدات والأسمدة بنطاق المحافظة، فضلًا عن المرور على الزراعات بزمام مراكز ببا وإهناسيا وسمسطا وناصر خلال الفترة المشار إليها، لمتابعة وفحص المحاصيل الصيفية والتوصية بالعلاجات اللازمة، بينما قامت المديرية بتنفيذ المتابعات الميدانية والندوات التوعوية والدورات الإرشادية بعدد من قرى المحافظة لتوعية المزارعين ضمن مبادرة ازرع بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة المحاصيل السكرية بقرى النويرة والشناوية ورياض باشا وبني بخيت، علاوة على تسوية بالليزر لأكثر من 5آلاف فدان، ومتابعة موقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على 34 ألف فدان من إجمالي 34ألف و370فداناً "مستهدف".

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 150حالة تعد في المهد ، بإجمالي مساحة تزيد عن 7 أفدنة بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 234 ألف و400، من إجمالي عدد الحائزين 255ألف و308حائزًا

كما تبين قيام إدارة البساتين بحسم عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

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