قدرت بـ 75 مليون جنيه.. حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات وغسيل الأموال

تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.

وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة السابقة وقع بينها وبين زوجها عدة خلافات تركت على إثرها المنزل، مما اضطر الزوج إلى الزواج من سيدة أخرى تدعى دينا جابر 32 سنة لبنانية الجنسية لترعى بناته الثلاثة أصغرهما طفلة 12 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة غضبت لعدم إلحاح زوجها في عودتها وزواجه من غيرها، فاتفقت مع صديقه على قتل ضرتها انتقاما منها، ووضعا الاثنين خطة شيطانية لتنفيذ جريمتهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتديا النقاب لإخفاء معالم وجههما، وتوجها إلى شقة المجني عليها واتصلت السيدة بابنتها الصغيرة وطلبت منها فتح الباب، وبعد فتحها الباب فوجئت بشخصين يرتديان النقاب يدفعانها للداخل، وأمسكا بالضحية وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة وغادرا مسرح الجريمة.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق أنها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبة في العودة إليه، ولكنه رفض ما أشعل نار الغيرة في صدرها، فاستعانت بصديق طليقها، في ارتكاب جريمتها والتخلص من ضرتها.