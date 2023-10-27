لقاء شعبي لمحافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بأهالي نويبع

المحافظ والوزير يكرمان المتميزين في الأداء الحكومي بالمحافظة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، وذلك بدار المناسبات بوادي مجرح بنويبع، عقب صلاة الجمعة، حيث حيا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزارة الأوقاف دعمت المحافظة بـ2 طن لحوم، جرى توزيع طن منهم على مواطني مدينة نويبع والوديان والقرى التابعة لها، لافتا أنه سيجري توزيع الطن الآخر على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف دعمت أهالي مدينة نويبع بكميات من المواد الغذائية، وتتضمن شنط من الأرز، والسكر، والمكرونة، إضافة إلى توفير 100 بون لصرف السلع الغذائية، قيمة الكوبون الواحد 200 جنيه.

وقرر المحافظ، صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه، على القائمين على مسجد الصديق، نظرا جهودهم خلال إنشاء وتجهيز وفرش المسجد.

وخلال اللقاء وعد محافظ جنوب سيناء بتطوير مضمار الهجن ليصبح مضمار للسباقات وليس للتدريب فقط، ووافق علي إنشاء دار مناسبات خاصة للسيدات بوادي مجرح، كما وافق وزير الأوقاف والمحافظ علي إنشاء مسجد بوادي مجيرح التابع لمدينة دهب بتكلفة مناصفة بين المحافظة والوزارة.

وخلال اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي:

مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

مسجد المصطفى بشرم الشيخ.

مسجد الروضة بالطور.

مسجد الهدى بدهب.

وقام المحافظ ووزير الأوقاف بتكريم المتميزين في الأداء الوظيفي بالمحافظة وهم

الشيخ محمد علي محمد الشاذلي.

الشيخ محمد حمزة محمد عبد الوهاب.

عزة محمود عزمي فرغل.

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