مجمع البحوث الإسلامية يوجّه قافلة توعية إلى الواحات البحرية لدعم فلسطين

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية لوعاظ الأزهر إلى الواحات البحرية لتنفيذ برنامج توعوي على مدار أسبوع كامل يتواجد فيه الوعاظ في جميع المناطق بها ويلتقون فئات جماهيرية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية المباشرة في المناطق النائية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن برنامج القافلة يسعى لتوجيه مجموعة من الرسائل المباشرة والمركزة حول كثير من القضايا الحالية وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال دعم مبادرة «حديث البقاء والصمود»، حتى يعلم الجميع هذه الحقوق التاريخية ويدركوا دورهم المباشر في دعم القضية والوقوف بجانب إخوانهم المستضعفين في فلسطين .

ضبط المفاهيم الفكرية وتوعية الناس بالمخاطر المجتمعية

أشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الى أن برنامج القافلة يشتمل على مجموعة من الأنشطة لضبط المفاهيم الفكرية وتوعية الناس بالمخاطر المجتمعية التي تنتج عن كل فهم مغلوط.



فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن القافلة تضم مجموعة من وعاظ الأزهر الشريف يقومون على أداء رسالتهم الدعوية والمجتمعية من خلال التواصل مع الجمهور على اختلاف فئاته العمرية والثقافية والتعليمية، حيث يُنفّذ برنامج القافلة في: المدارس والمعاهد ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة.

قال الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية .



طالب الإمام الأكبر العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا . مؤكدا أن التاريخ لن يرحم كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

تابع الإمام الأكبر خلال منشور على صفحته على الفيس بوك واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.