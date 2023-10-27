مواعيد وأماكن المرحلة الثانية من حملة تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مواعيد وأماكن تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة بمحافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر لــ 30 نوفمبر، داخل مراكز شباب وأندية المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتحمل الحملة شعار "، شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ اللقاءات على مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواري، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

يشار إلى إن الهئية الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.