تحصين 120 ألف رأساً من الثروة الحيوانية لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 119 ألف و971 رأسا، منها :106 ألف و 992من الأبقار، و 11 ألف و883 من الجاموس و1096 من الأغنام والماعز وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري،،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

IMG-20230509-WA0015(2)

IMG-20230509-WA0013(2)