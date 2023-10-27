مصطفى بكري يطالب الدول العربية بطرد سفراء أمريكا (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن الوضع في غزة الآن يحتاج للتمسك بالأرض”، لافتًا إلى أن المقاومة تقوم بأفضل وأشرس معركة جهاد في التاريخ.

اللعب بسلاح البترول لوقف الحرب على غزة:

طالب مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة الدول العربية بطرد سفراء أمريكا، واللعب بسلاح البترول للضغط عليهم لوقف الحرب على غزة بعد دعمهم للكيان المحتل في قصف القطاع.



تابع مصطفى بكري: «فلتذهب الأمم المتحدة ومجلس الأمن للجحيم ولغير رجعة، يجب أن يكون هناك حياة حقيقية لجيل جديد في فلسطين، 75 عامًا يعاني وهو ينادي واعروبتاه وامعتصماه ولا أحد يرد».

مع التصعيد العسكري المتزايد في غزة، بدأت مرحلة جديدة من الحرب الإسرائيلية على القطاع، يشن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على الأحياء السكنية في غزة، مما يتسبب في تأثيرات كارثية على السكان المدنيين والبنية التحتية للقطاع.

يظهر تصعيد الهجمات الإسرائيلية بالتزامن مع قطع الاتصالات وتعطيل الشبكات في غزة، أن القطاع قد أصبح معزولًا تمامًا عن بقية العالم، هذا العزل يعرقل إمكانية التواصل والتواصل مع العالم الخارجي، مما يؤثر سلبًا على قدرة السكان في الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية والموارد الأساسية.

وفي الوقت نفسه، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ حملة عسكرية مكثفة في غزة، إذْ تهدف إلى تحقيق الهدف النهائي لابادة شاملة للقطاع، تشمل هذه العملية قصفًا جويًا مكثفًا، وهجمات برية على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في القطاع.

نتيجة لهذه العمليات العسكرية العنيفة، تعاني سكان غزة من مأساة إنسانية خانقة، إذْ يتم قتل الكثير من الأبرياء وتشريد الآلاف، كما يعمل القصف المستمر على تدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية أخرى في القطاع، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرقل وصول المعونات الإنسانية الضرورية.

مع عزل غزة عن العالم، ينبغي على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري ووقف العنف الذي يتعرض له السكان المدنيون في القطاع، يجب على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي العمل من أجل إعادة فتح القطاع وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المحاصرين في غزة.

يتطلب حل هذا التصعيد العسكري الدائر في غزة التزام الأطراف المعنية بتحقيق السلام واحترام القانون الدولي الإنساني، يجب توفير الحماية اللازمة للمدنيين الأبرياء ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.