مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب القصف الوحشي لغزة (فيديو)

بكى الإعلامى مصطفى بكري على الهواء بسبب الاعتداء الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة التي تتعرض لقصف مكثف البري لقطاع عن طريق 100 طائرة.

أنتم كرامة وعزة هذه الأمة:

وجَّه مصطفى بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، رسالة للفلسطينيين، قائلًا: "أنتم كرامة وعزة هذه الأمة، أنتم من يستحق الحياة وغيركم يستحق الموت".

أبدى مصطفى بكري حزنه على ما يحدث في غزة من اعتداء وحشي، قائلًا: "أهالى غزة فى محرقة الآن والمذابح نصبت فى كل شارع وبيت".

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: “إن التاريخ المعاصر مليء بالمآسي والفواجع والأزمات، ولا يزال عدد غير قليل من الدول والشعوب يئن تحت رحمة العابثين بهذه الدول وبشعوبها، وبمقدراتها وبمصائرها، وقد يعترف بعض العابثين بهذه الدول بخطئهم وجريمتهم، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يتم المطلوب، في ظل عجز كامل للمؤسسات الدولية عن حمايتهم”.

وتابع “الطيب” خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه ليس أدل على ذلك مما سمعناه منذ أيام قليلة من قادة أكبر مؤسسة دولية أنشئت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب، ومن الفقر والجوع والجهل والأمراض، وهو يعترف بفشل هذه المنظمة المهيبة، ويصرح بأنها عجزت عن تحقيق السلام، وأن الحروب والأزمات مازالت مستمرة، وبما يعني الكثير من القلق على مستقبل الدول والشعوب.

وذكر شيخ الأزهر أن التاريخ لم يسجل مجتمعًا من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع، ولم نر هذا الخلاف، وقد ارتفع من تلقاء نفسه دون تدخل مباشر من قانون ضابط ورادع.

تابع: “في ظل ما نراه من عجز القانون البشري عن توفير حياة طيبة للناس، لأنه يقوم عادة على النزعات الفردية والقطرية والقومية والفاشية والنازية والآرية والسامية والرأسمالية، واقتصاد السوق والعولمة، ونزوات الجشع وحب التسلط والغلبة، والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم”.

قدَّم الدكتور الطيب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللأمة العربية والإسلامية بذكرى مولد سيدنا محمد، قائلًا: “محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول الإنسانية، ورحمة الله للعالمين، وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية، وضوءها الذي يرشدها، ويصحح مسيرتها، كلما ضلت الطريق، وتقطعت بها السبل”.

أكد أن النبوة، وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات.

واصل: “الإنسان كائن اجتماعي، لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، مع وجود حالة من الخلاف والتنازع، والحب والبغض، والخير والشر، وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، التي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة، المركوزة في نفسه”.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حبنا للنبي محمد -صلي الله عليه وسلم- جزء لا يتجزأ من إيماننا به، مضيفًا: “كما نؤمن بأن الحب الحقيقي يتطلب ويقتضي حسن التخلق بأخلاقه صحة ورحمة وعفا ووفاء وأدب مع الله والخلق”.

المولد النبوي الشريف:

أضاف أن من أهم علامات حبنا للنبي محمد -صلي الله عليه وسلم- كثرة الصلاة والسلام عليه، لافتًا إلى أن احتفالنا اليوم بذكري مولد النبي حبًا وتجليلًا له.

أشار وزير الأوقاف، أنه حين مضت جنازة على رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، وقف إجلالًا للموقف ومواساة لأهل الميت، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسًا، فى تقدير عظيم لقيمة الإنسان لكونه إنسانًا.

ذكر وزير الأوقاف، أن البشرية لم تعرف على مدار التاريخ إنسانًا أنبل وأشرف وأكرم ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ذكرى المولد النبوي:

ونوه إلى أن النبي محمد نبي الإنسانية ورسولها، إذْ تضمنت رسالته قيما أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أو من حيث كونها للناس كافة.

تابع: "يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعًا والشعب المصري كله والأمة الإسلامية والعربية والإنسانية بذكرى مولد رسول الله محمد-صلى الله عليه وسلم- وأهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر".