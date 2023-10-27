نشرة الحوادث.. سقوط عصابات سرقة السيارات والدرجات النارية

يرصد موقع الوفد خلال السطور الآتية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (بورسعيد – بنى سويف – الجيزة - المنوفية – الغربية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد) ، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بنطاق محافظة بورسعيد ، وضُبط بحوزتهم (2 فرد محلى وطلقات من ذات العيار) وإعترفوا بإرتكابهم وقائع سرقة 3 سيارات بدوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول_الجنوب) بمديرية أمن بورسعيد، تم ضبط السيارات المستولى عليها.

ضبط (3 عاطلين "أحدهم عميل سىء النية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية ،كما إعترفوا بإرتكابهم (13) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات (13) دراجة نارية.

ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية_بالجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته قرر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى (مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "سىء النية") وتم ضبطه.

ضبط (عاطلَين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون_بالمنوفية) وبحوزتهما (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") والمستخدم فى إرتكاب واقعة سرقة (سائق) حال سيره بسيارة "نقل" مُحملة بقطع غيار حفار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة والتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) نظير مبلغ مالى وأمكن ضبطه والمسروقات .

ضبط ( عاطلان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى مجال سرقات الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة دراجات هوائية، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ملابسات القبض على 3 متهمين بسرقة شبكة محمول بالشيد زايد



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الجيزة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الشيخ زايد.

وتبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) وكيلاً عن (إحدى شركات المحمول) وقرر باكتشاف عمال الصيانة حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه فـى الواقعة بمنزل أحدهم وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة كائن بدائرة القسم .

كشف ملابسات تداول فيديو عن قيام شخص بسرقة هاتف بالشرقية

كشفت جهات أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل محل بالشرقية فقد تم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) .

وتم بإرشاده العثور على الهاتف المحمول لدى عميله "سىء النية" (مالك محل هواتف محمولة) تم ضبطه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 147 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية



تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (284) قضية مخدرات، (147) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84044) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (284) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (311) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,116كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (650,48كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (044,17 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (620,9 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (460,3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (397,1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (050,1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,100 كيلو جرام)

كمية من مخدر البودر وزنت (195 جرامًا).

عدد (2127) قرصًا مخدًا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 116 متهمًا).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(21) بندقية خرطوش .

(8) طبنجات.

(109) فرد محلى .

(223) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

(211) قطعة سلاح أبيض .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (84044) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(354) حكم جناية.

(25762) حكم حبس جزئى.

(4609) حكم حبس مستأنف.

(42242) حكم غرامة.

(11077) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين ارتكبوا (12) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (240) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24727) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.