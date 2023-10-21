إعلامي إرتري لـ"الوفد" إثيوبيا تدق ناقوس الحرب مع أسمرة

علق الكاتب الصحفي الإرتري محمد شيا، رئيس تحرير مجلة النهضة الإلكترونية، علي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن منفذ بحري على البحر الأحمر، قائلا“ تصريحاته تعكس بصورة جلية العقلية الإمبراطورية العقلية الإمبراطورية الأثيوبية وحكامها عبر العصور ”.

إثيوبيا تريد منفذ بحري علي البحر الأحمر

وقال شيا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن إثيوبيا تريد التوسع في أراضيها وعلى البحر الأحمر علي حساب دول وشعوب منطقة القرن الأفريقي، موضحًا بأن تصريحات آبي أحمد تمثل نفس النهج الاستعماري الاستعلائي.

وأضاف رئيس تحرير مجلة النهضة الإلكترونية، أن تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، تكشف رغبته الحقيقة للاستيلاء على ميناء أريتري وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، مؤكدا من وجود عدد من الشواهد التي تعزز ذلك وعلى رأسها بناء قوات بحرية إثيوبية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفرنسية.

وأوضح الكاتب الصحفي الإرتري محمد شيا، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي لن تكون جديدة على الشعب الإثيوبي وسبق وصرح عدد من المسؤولين الإثيوبيين من الحكومة والمعارضة على السواء، كما أنها تصريحات تلامس آمالا وأشواق متطرفين كثر من الشعوب الأثيوبية وعلي رأسهم قومية الامهرا.

واستكمل حديثه للوفد، موضحًا بأن تصريحات الحكومة الإرترية بشأن مطلب إثيوبيا باقامة منفذ بحري علي البحر الأحمر، جاء بالغموض ولكنه يؤشر الي درجة الاستياء والاحباط من سياسة رئيس وزراء اثيوبيا، ومحاولته التنصل من التفاهمات والاتفاقات السرية التي كانت بين النظامين.

الاتفاقات السرية بين رئيسى إرتريا وإثيوبيا

وأكد أن الاتفاقات السرية بين رئيسى إرتريا وإثيوبيا، لا يعلمها أحد، مضيفا أن العداء بين النظامين بدأ، عندما وقع آبي أحمد اتفاقية بريتوريا مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذي يعد العدو اللدود لأسياس أفورقي، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية تسعى لإنجاح السلام متجاوزا رئيس إرتريا وحلفائه من الامهرا.

الحرب الإثيوبية الإرترية

واختتم رئيس تحرير مجلة النهضة الإلكترونية، حديثه لـ"الوفد"، متوقعًا أن تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ستقود لمواجهة عسكرية بين إثيوبيا وارتريا، قائلًا:" أن آسياس أفورقي، لن يتسامح مع كل من يخرج عن طوعه وربما هذه التصريحات ياخذها كذريعة لتهيئة الاجواء، وحشد الشعب الارتري لمعركة دفاع عن السيادة ولا سيما الشعب الارتري يتعامل بقوة وثبات عندما يتطلب الامر الدفاع عن وحدة تراب البلد".

آبي أحمد يهدد إرتريا

صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون خوفًا.

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

حصلت الوفد علي نسخة من اللقاء، الذى تحدثه فيه الرئيس آبي أحمد، علنا أمام عدد من الوزراء وقيادات برلمانية وحزبية، خلال مائدة مستديرة انعقد خلال الأيام الماضية، بضرورة الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر.

وقال أحمد، إن حان الوقت لمطالبة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن لدية استعداد لإثارة الموضوع فى المحافل الدولية لأن الحصول علي منذ بحري بالسبة لإثيوبيا أصبح أمر ضروري.

وأوضح آبي أحمد، أن البحر الأحمر ونهر النيل، هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية.

واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبي، إن نهر النيل يمثل قضية وجودية لدول المصب “مصر والسودان”، مما يبرر لهم التدخل في سد النهضة والانخراط في مفاوضاته، فيعتبر البحر الأحمر لأديس أبابا نفس القضية.

الحكومة الإرترية تحذر إثيوبيا

تأكيدًا لانفراد الوفد، حذر يمانى جبرميسكل، وزير الإعلام الإريتري، من التلاعب المستمر من أديس أبابا اتجاه منطقة البحر الأحمر ومياه النيل.

وقال جبرميسكل، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم الإثنين، إن حكومة إريتريا تؤكد مرارًا وتكرارًا أنها لن تنجر، كما كانت دائمًا إلى مثل هذه الأزقة والمنابر.

وأكد وزير الإعلام الإريتري، أن الحكومة الإريترية تحث كافة الأطراف المعنية على عدم الاستفزاز بهذه الأحداث.

إثيوبيا دولة حبيسة

جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر.

الكاتب الصحفي الإرتري محمد شيا، رئيس تحرير مجلة النهضة الإلكترونية

الكاتب الصحفي الإرتري محمد شيا، رئيس تحرير مجلة النهضة الإلكترونية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

الحكومة الإرترية تحذر إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد