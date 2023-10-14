السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل انطلاق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية (شاهد)

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر للرياضة

قال حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة البحر الأحمر، إن مهرجان البحر الأحمر، يتضمن أكثر من فعالية ،منها ما سيبدأ في دهب ويختتم في البحر الأحمر، ومنها ما سيبدأ في شرم الشيخ ويختم في البحر الأحمر، وكلها أحداث رياضية متميزة جدًا، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.

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أحمد عبد المالك نقيبا لأطباء البحر الأحمر بالتزكية

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انطلاق مهرجان البحر الأحمر للرياضة

  الممشى السياحي

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "بالأمس انطلق المهرجان بمشاركة أكثر من 12 جنسية مختلفة عبارة عن 1000 متسابق في الممشى السياحي أشهر معالم مدينة الغردقة".

الطائرات الشراعية

 ونوه إلى أن المهرجان ينتهي في شهر إبريل المقبل، والأحداث مختلفة وكل حدث مستقل بذاته، وهذه الأحداث تربط أكثر من 10 محافظات ببعض، ومسافات السباقات والماراثون ستكون أكبر من ذلك وهناك سباق للطائرات الشراعية وغيرها من الفعاليات المهمة.

وتابع: "لدينا 13 شركة مشتركة على مستوى العالم لديها مواقع إخبارية وإعلانية تصل للعالم كله وبدأنا الترويج لكل حدث على حدة حتى يزيد عدد المشتركين". 
 

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