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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رسمياً.. فوز أسامة عبدالحي بمقعد نقيب الأطباء بأكثر من 8 آلاف صوت

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، عن الفائز بمقعد النقيب العام للأطباء، بعد عقد انتخابات التجديد النصفى فى الجمعة الماضى، على مقعد النقيب ونصف الأعضاء على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث حصل الدكتور أسامة عبدالحى، رئيس قائمة المستقبل، بعدد أصوات 8992 صوتا، من إجمالى 22 ألف طبيب شاركوا بالانتخابات.

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وتوجه الدكتور أسامة عبد الحى، الفائز بمقعد نقيب الأطباء، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة، المنعقدة الجمعة، بالشكر لجموع الأطباء المشاركين فى الانتخابات التجديد النصفى، معربا عن سعادته بزيادة الإقبال على انتخابات نقابة الأطباء أمس مقارنة بالمرات السابقة.


وأضاف عبدالحى، أنه يعد الأطباء ببذل أقصى جهدنا لتحسين أحوالهم والتعاون مع كل الجهات لتحقيق هذا الهدف، مطالبا الجمعية العمومية أن تكون دائما ظهيرا للنقابة العامة وأعضاء المجلس لتحقيق المبتغى.


 

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