في يومه الدولي.. الدول الأكثر فقرًا في العالم

في السابع عشر من أكتوبر كل عام، يُحتفى باليوم العالمي للقضاء على الفقر،إذ يعود الاحتفال إلى عام 1987م، عندما اجتمع ما يزيد عن مائة ألف شخص تكريمًا لضحايا الفقر والعنف والجوع وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس.

تاريخ تأسيس اليوم العالمي للفقر

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر يومًا دوليًا للقضاء على الفقر، حيث يعد فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أكثر الدول فقرًا في العالم:

توجو

تُصنف دولة الواقعة غرب إفريقيا من الدول الأكثر فقرًا على مستوى العالم، حيث أنها تُعاني نمو اقتصادي ضعيف، على الرغم من احتوائها على كميّات كبيرة من الفوسفات، ولا يتعدى دخل نصف سكانها الدولار ونصف يوميًا.

جمهورية إفريقيا الوسطى

تعد أيضًا جمهورية إفريقيا الوسطى التي توجد في وسط إفريقيا من ضمن الدول الاكثر فقرًا في العالم، ومن الدول الاقل نماءًا على الرغم من امتلاكها العديد من الثروات المعدنية الباطنية منها الذهبو الفضة والماس والخشب، فضًلا من وفرة المحاصيل الزراعية والمياه بها.

إريتريا

كما تعتبر دلوة إريتريا من أبرز الدول الاكثر فقرًا في العالم أيضًا على الرغم من أنها من الدول الاكثر وفرة في الموارد منها الجرانيت والرخام والنحاس والذهب وغيرها.

بوروندي

تعتبر دولو بوروندي من أبرز الدول الاكثر فقرًا في العالم، حيث أدت الحروب والصراعات إلى تدهور وضعها الاقتصادي وتاني من انتشار واسع للعديد من الامراض.

ليبريا

يرجع سبب فقر دولة ليبيريا إلى حد كبيير الحرب الأهلية الليبيرية الأولى في 1989-1996، حيث كانت سببًا رئيسيًا في تدمير البينية التحتية للدولة، وعد استقرار البلاد لفترات زمنية طويلة، وهو ما أثر بالسلب على وضعها الاقتصادي، حتى أصبح أكثر من 85% من عدد السكان بها يعيشون على دولار واحد فقط.

النيجر

تُعد دولة النيجر من الدول الغارقة في ديونها، ويستند اقتصادها إلى حد كبير على الأسواق الداخلية، وهي بلد غير ساحلية بغرب قارة أفريقيا وتعتبر من أكثر الدول فقرًا في العالم.

مالاوي

تعد دوة مالاوي اليت تقع في جنوب شرق إفريقيا من الدول الاكثر فقرًا، حيث يعيش أكثر من 53% من سكان مالاوي تحت خط الفقر، ويغلب اقتصادها الطابع الزراعي، وتشكل الزراعة 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتُصنف مالاوي من بين البلدان الأقل نماء في العالم.