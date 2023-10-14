مدبولي يتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، واتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

وبدأ رئيس الوزراء زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، حيث تجول فى أرجاء المصنع وتعرف على ما يضمه من خطوط إنتاج حديثة ومتطورة فى مجال إنتاج اللمبات والأدوات الكهربائية، كما اطلع على المنتجات المتنوعة التى تنتجها الشركة من لمبات كهربائية موفرة، ومنتجات الليد، وغير ذلك من الأدوات الكهربائية.

كما دار حوار دوي بين رئيس الوزراء وعدد من العاملين والعاملات بمصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، على مختلف خطوط الإنتاج بالمصنع حيث إطمأن على مختلف الجوانب التى تتعلق بعملهم داخل المصنع، وما يتم توفيره من خدمات تسهم فى تسهيل وتيسير مهام عملهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عبده شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، الذي أشار إلى أن شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا"، تُعد واحدة من أهم الشركات الصناعية ببورسعيد، موضحاً أن الشركة بدأت نشاطها منذ عام ٢٠١٩، وأنها مقامة على مساحة ١٥ الف م٢، بتكلفة استثمارية تصل الى ٢٨٠ مليون جنيه، ويعمل بها نحو ٥٠٠ عامل تمثل الإناث نسبة ٧٠ ٪ منهم، ومن المستهدف أن يصل عدد العمالة الى ١٠٠٠ عامل بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا" إلى ان مصنع الشركة يتكون من ٢٥ خطا للإنتاج، حيث يضم ٧٥ ماكينة متنوعة بينها ما يتعلق بأعمال الحقن والسحب والنفخ ومكابس الحديد وماكينات الطباعة، وينتج المصنع منتجات الليد بأنواعها من لمبات، و"بانل"، واللمبة التيوب، والكشافات، والاسبوت، وخراطيم الليد، ومنتجات الباور، والتى تشمل وشوش الكهرباء، والمفاتيح والبرايز والمشتركات والفيش الكهربائية والدوايات وقواطع الكهرباء وعلب الماجيك.

وأكد عبده شعبان أن الشركة تهدف لإنتاج الأدوات الكهربائية بأنواعها المختلفة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، موضحاً أن متوسط الإنتاج اليومي يصل الى ٣٨٥ ألف قطعة من مختلف المنتجات، بمتوسط إنتاج سنوى يصل الى ١٢٠ مليون قطعة، وتصدر الشركة منتجاتها الى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتستهدف أن يصل حجم المُصدر من منتجاتها إلى ٢٠٪ من حجم مبيعاتها.

وأضاف عبده شعبان: حصلت الشركة على العديد من الشهادات، منها شهادة الايزو للبيئة ٢٠١٥- ١٤٠٠١، وشهادة الايزو للجودة ٢٠١٥- ٩٠٠١، وشهادة الايزو للسلامة والصحة المهنية ٢٠١٨- ٤٥٠٠١، وشهادة التوحيد القياسي، وشهادة بيروفيرتاس، وشهادة الجمعية الملكية الأردنية، وشهادة الجهد الفائق، لافتا إلى أن الشركة معتمدة لدى عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، كما أن الشركة حاصلة على شهادة استيفاء نسبة المكون المحلي للعديد من المنتجات التى تنتجها، حيث تتراوح نسبة المكون المحلي من ٧٤- ٩٠٪، وتصل إلى نسبة ١٠٠ ٪ لبعض المنتجات.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية "أفينا" إلى أن الشركة لم تكتف بإنتاج الأدوات الموفرة للطاقة فقط ولكنها اعتمدت على ماكينات ذات تكنولوجيا حديثة أيضا موفرة للطاقة، مؤكدا أنه منذ بداية انطلاق المشروع والإدارة تحرص على أن يكون المصنع صديقاً للبيئة فليس هناك أية انبعاثات ضارة بالبيئة، كما أنه يتم إعادة تدوير أية مخلفات ناتجة عن التشغيل، وهو ما كان سببا في منح الشركة العديد من الشهادات.

وأكد عبده شعبان أن إدارة الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تصنيع مختلف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتغذية المصانع المحلية التي تعمل في هذا المجال لتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الصعبة تماشياً مع إستراتيجية الدولة في هذا المجال، موضحا أن المصنع يعتمد حاليا في تشغيله على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبعد زيادة خطوط الإنتاج فإن نسبة الاعتماد على ما يتم تصنيعه من مستلزمات إنتاج تكفي تشغيل المصنع وتغطية احتياجات المصانع الأخرى من مستلزمات إنتاج بدلا من استيرادها، وهو ما يوفر للدولة ما قيمته ٥٠٠ مليون جنيه سنويا.

وفى ختام جولته بالمصنع، أثني رئيس الوزراء على جهود الشركة فى توطين الصناعة المتعلقة بعدد من الأدوات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي الداخلى فى مختلف عمليات التصنيع، وذلك بما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، لتفقد مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لأعمال التوسعات فى المصنع، لما تسهم به فى توفير المنتج المحلى فى الأسواق، وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى التوسع فى التصدير، وزيادة فرص العمل.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مُفصل من قِبل المهندس ابراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، والذي أكد أن مجمع مصانع بيراميدز قام بإنشاء أول مصنع في مصر لاستخراج خام المطاط من الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، وإعادة استخدامه في جميع منتجات المطاط بدلًا من استيراده، وكذا استخراج مواد أخرى مثل (السلك – التيل – الكربون الأسود) واستخدامها في صناعات ومنتجات مختلفة، وذلك من خلال التقنيات والحلول صديقة البيئة التي تُسهم في تطوير الاقتصاد، وكذا من خلال البحث والتطوير الذي يسمح بتصنيع منتجات عالية الجودة واستخراج ما لا يقل عن 60 طن مطاط يوميًا.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع، تعرف رئيس الوزراء على مختلف المنتجات التى ينتجها المصنع، والمراحل المختلفة التى تمر بها تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات، لإعادة استخدامها فى انتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من العاملين بالمصنع حول مؤهلاتهم الدراسية ومدي قرب المصنع من محل سكنهم، وظروف العمل به، والمقابل المادي الذي يحصلون عليه، حيث أشاروا إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادي مرض.

وأضاف المهندس ابراهيم جودة، خلال شرحه أن مجمع مصانع بيراميدز يتفرد بكونه يشمل عدة مصانع لتصنيع الإطارات الخارجية والداخلية وباتشات اللحام وقطع الغيار ومادة اللحام السريع للإطارات في نطاق مجمع واحد، فضلًا عن 193 مصنعًا حول العالم لصناعة الإطارات الخارجية فقط.



وأوضح المهندس ابراهيم جودة أن مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات يُقام على مساحة 72985.9 متر مربع، كما يحتوي على ستة خطوط إنتاج، هي: (الإطارات الخارجية - أنبوب الهواء الداخلي - باتش لحام الإطارات – مادة لحام الثقوب - قطع الغيار المطاطية – المطاط)، وهي صناعات تُقام لأول مرة في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

ونوه رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات إلى أنه تم البِدء في إنتاج الإطارات الخارجية للدراجات النارية في مايو من عام 2020، ويُعد مصنع بيراميدز للإطارات هو أول مصنع في الشرق الأوسط يستخدم التكنولوجيا الألمانية لإنتاج مختلف أنواع الإطارات كما أنه مطابق لجميع المواصفات العالمية ويعادل في جودته الفئات الأولى، وحاصل على شهادة المواصفة القياسية المصرية (ISO 9001) وحاصل على (D.O.T) Department of Transportation.

كما أكد المهندس ابراهيم جودة أنه منذ البداية وفي وقت قياسي استطاع المصنع غزو السوق المصرية وفرض الجودة والسعر المنافس لجميع أنواع الإطارات الموجودة في السوق، قائلًا: إننا قادرون على تغطية أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى التصدير للعديد من الدول مثل: (تركيا – المغرب – الجزائر – تونس – سوريا – اليمن - باكستان)، وعلى المستوى المحلي لدينا العديد من منافذ البيع في العديد من محافظات الجمهورية.

وحول آلية استخدام الطاقة المتجددة، أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات أنه في مجال الكهرباء والطاقة، تم تصميم المشروع بارتفاعات ومنافذ تهوية تسمح بدخول ضوء الشمس كمصدر إضاءة طبيعي، كما تم استخدام وحدات إضاءة الليد الموفرة داخل صالات الإنتاج، وكذلك استخدام كشافات تعمل بحساسات ليلية، بالإضافة إلى غلايات الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة للقيام بتركيب خلايا شمسية في المستقبل.وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "غازات" للغازات الطبية والصناعية.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها خطوط الانتاج وتعرف على آليات التصنيع، مؤكداً أهمية المجال الذي يعمل به المصنع خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاع الطبي من الغازات المختلفة، من انتاج محلي. والتقط صورة تذكارية مع مسئولي المصنع والعاملين به، وادار حوارا مع العاملين للتعرف على ظروف العمل وطبيعة التشغيل.

واستمع مدبولى الى شرح من محمد حمدون، مالك المصنع، الذي أوضح أن المشروع يتكون من المبنى الاداري والسكني، ومبنى المخازن، ومبنى المحولات الكهربائية، ومبنى انتاج الغازات السائلة، ومبنى انتاج غازات الإسطوانات، ومبنى للتوسعات المستقبلية، ومبنى للتحكم، ومبنى خزانات الغازات، ومصنع تبريد المياه.

وأضاف مالك المصنع أن الطاقة الانتاجية للمشروع تشمل انتاج 135 ألف لتر من الاكسجين السائل الطبي يومياً، و 37.5 ألف لتر من النيتروجين السائل يومياً، و 4.2 ألف لتر من الأرجون السائل يومياً، وانتاج 12 الف متر مكعب من النيتروجين الغازي بعدد 2000 اسطوانة يومياً، وانتاج 12 ألف متر مكعب من الاكسجين الغازي للأغراض الطبية بعدد 2000 اسطوانة يومياً، إلى جانب تعبئة اسطوانات أرجون شبكة بعدد 2000 اسطوانة يومياً، وتعبئة ثاني اكسيد الكربون تانك بواقع 500 اسطوانة يومياً.

وأشار "حمدون" إلى أن السعة التخزينية للمشروع تصل إلى 800 ألف لتر اكسجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، و 800 ألف لتر نيتروجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، وتبلغ السعة التخزينية من الأرجون 50 ألف لتر، ومن ثاني أكسيد الكربون 20 ألف لتر.

وأضاف محمد حمدون أن القدرة الكهربائية للمشروع تبلغ 8 ميجاوات في الساعة، ويتضمن المشروع 4 ميزان بيسكول مرخصة زنة 120 طناً، تعمل باحدث النظم والمعايير العالمية، وشبكة مكافحة حريق كاملة مصممة طبقاً لأحدث معايير الأمن والسلامة العالمية، وكذلك أحدث أجهزة الكنترول والتحكم لجميع خطوط الانتاج بالكامل الكترونيا، وأحدث اجهزة تحليل بالعالم للحصول على اعلى نقاوة واعلى جودة الكترونيا.

وأشار مالك المصنع إلى أن الخطط المستقبلية للمشروع تشمل زيادة الطاقة الانتاجية للنيتروجين الى 200 الف لتر يوميا، وعمل مصنع للغازات المخلوطة، وعمل مصنع للغازات فائقة الجودة، موضحا ان الشركة يعمل بها 230 موظفا، وبلغت التكلفة الاستثمارية 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام.