اقرأ غدا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوفد يترقب بمزيد من القلق ما يحدث في الأراضي المحتلة

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الوفد يترقب بمزيد من القلق ما يحدث في الأراضي المحتلة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد يطالب بضبط النفس واللجوء إلى المفاوضات حقنا للدماء

رئيس الوفد: حان الوقت لإنهاء الصراع "العربي، الإسرائيلي" وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

مذابح غزة تفوق جرائم "صبرا وشاتيلا"

أرواح الأطفال البريئة تدين صمت المجتمع الدولي

"السيسي" يصدر 6 قرارات مهمة في اجتماع مجلس الأمن القومي

أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

مصر تدعو إلى قمة إقليمية دولية حول القضية الفلسطينية

التشديد على حل الدولتين ورفض سياسة التهجير

استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة

مواصلة الاتصال مع الشركاء الدوليين لمنع استهداف المدنيين

ضرورة استئناف مفاوضات سلام حقيقية