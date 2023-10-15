حنان نصر تكشف تفاصيل مسابقة ملكة جمال العرب 2024

استطاعت مسابقة جمال العرب أن تنال إعجاب محبي الموضة والأناقة منذ أطلاق أول دوراتها عام 2006، خاصة انها تنقل مدى ثقافة ووعي واعتزاز المرأة المصرية لباقي الدول العربية.

وكشفت الدكتورة حنان نصر رئيس مسابقة ملكة جمال العرب تفاصيل الدورة الـ17، في تصريحات خاصة ببوابة الوفد، فهي مسابقة بتضم ملكات جمال في مختلف الدول العربية وتهدف لأظهار ما وصلت إليه الفتاة العربية من ثقافة وآفق واسع، ووعي وتحضر علمي ونفسي وروحي مع نقل العادات والتقاليد العربية بين الدول العربية.

وأضافت أن المسابقة بتدأ فعاليتها في مصر بمشاركة 16 فتاه ويتم الأختيار على واحدة لتكمل الفعاليات مع باقي الدول العربية ويقام الاختيار يومي 28 -29 أكتوبر، في أحد الفنادق الكبرى بمصر ثم ننطلق الي دولة الأردن لاستكمال باقي المسابقة بها ثم دولة عمان ثم باقي الدول العربية وسوف تقام حفلة الختام الكبري للمسابقة يوم 10 فبراير 2024.

وأوضحت أن هناك برنامج للفعاليات خاصة بالكامب الختامي الخاص بالمسابقة المكون من 15 يوم يوجد به العديد من رحلات الأثرية التي تدعم السياحة في مصر وعشاء هادئ على ضفاف النيل فضلًا عن مسابقة الطبخ بين المتسابقات.

واردفت ان االمسابقة تفتح نافذة لاظهار التراث العربي لمختلف الدول العربية في مجال الموضة والأزياء، بجانب الي نقل الثقافة والاعتزاز بالتقاليد العربية.

وقالت شروط الأنضمام للمسابقة:-

- تكون حاصلة على تعليم عالي.

- تتمتع بالثقافة والوعي والتحضر الاخلاقي والاعتزاز بالهوية المصرية.

- لديها رغبة في العمل التنموي وتتمتع بوعي مجتمعي يصب في صالح المجتمع.

- تكون متناسقه مع مواصفات الجمال من الطول والوزن.

- تحمل الجنسية العربية.

- لا يوجد اعتراض اتجاه الحجاب.

-يفضل أن تكون بطلة رياضية.

وأستكملت أن تملك مسابقة ملكة جمال العرب أكثر من 14 وكيل للمسابقة حول العالم، لتسهيل انضمام باقي الدول العربية للمسابقة بسهولة ويسر.

وأشارت أن منذ إنطلاق فعاليات المسابقة تمر المتسابقات بمراحل عديدة مثل أقامة محاضرات خاصة لهم مع نخبة كبيرة من المختصيين في مجال الاتيكيت والأناقة واطباء التغذية وخبراء الرياضيين.

واختتمت أن العمل التطوعي والخدمي متوجه هذا العام نحو أطفال فلسيطن لدعهم وتخفف الألم عنهم لانهم في أشد الحاجة للمساعدة والعون.