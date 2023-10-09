نشرة أخبار التوك شو.. تداعيات الحرب في غزة وحادث السياح في الإسكندرية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الإعلامي أحمد موسى، إن لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، مضيفا:"البنتاجون قرر إرسال حاملات طائرات إف 16 وإف 35 إلي شرق المتوسط لدعم إسرائيل.



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يهاجم البنتاجون: عايزين إيه من الفلسطينيين؟



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى المباغتة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وانقضت خلالها برًا وبحرًا وجوًا وأردت 700 قتيل في إسرائيل وأكثر من 100 أسير وآلاف الجرحى.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

لميس الحديدي: غزة ترزح تحت قصف مبرح منذ أمس والأوضاع تزداد تأزمًا



عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، قائلا: "خالص تعازينا في مصر، نحن نستنكر هذه الواقعة، وفي حالة غضب مما جرى، لأن السائح الذي يأتي إلى مصر يقع تحت حماية مصر، ده معاهد يا جماعة في الدين الإسلامي".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الديهي يستنكر حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية.. خالص تعازينا (فيديو)



علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إطلاق شرطي مصري الرصاص اليوم على سائحين إسرائيليين اثنين ومرشدهما المصري في الإسكندرية صباح اليوم، قائلة: “التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الملابسات لكن في الوقت ذاته علينا أن نفرق بين دعم المقاومة ضد المحتل، وبين قتل شخص مدني دخل بتأشيرة”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

لميس الحديدي تعلق على واقعة إطلاق النار على سائحين إسرائيليين بالإسكندرية.. فيديو



كشف الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا الحادث تم بعد إطلاق فرد أمن النار على الفوج السياحي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية (فيديو)



قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال حول حياة أهل غزة لمعاناة بشعة



علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عكاشة: ربما أنهى فرد الأمن حياة الإسرائيليين وفقًا لتقديرات خاطئة



علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الصراع في غزة، قائلا: "حركة حماس هي من تدير الصراع حاليا".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

طارق فهمي: تحرك مصري على أعلى مستوى لوقف الاعتداء على غزة (فيديو)





قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، على سبيل المثال، انخفضت أسعار السكر بمقدار 8 جنيهات، ومن المتوقع أن تنخفض 3 جنيهات إضافية غدًا، ليصبح إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

بشرى بشأن انخفاض أسعار 9 سلع.. تراجع السكر 11 جنيها (فيديو)

