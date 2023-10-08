الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يهاجم البنتاجون: عايزين إيه من الفلسطينيين؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

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السيناريو المتوقع للمواجهة بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"البنتاجون قرر إرسال حاملات طائرات إف 16 وإف 35 إلي شرق المتوسط لدعم إسرائيل.

وتابع أحمد موسى: "عاوزين أيه بجد عاوزين تموتو الشعب الفلسطيني يعني ولا عاوزين إيه عاوزين تقتلوهم عاوزين إيه من المنطقة".

مصر أهم دولة في الشرق الأوسط

وأردف:" مصر أهم دولة في الشرق الأوسط وتستقبل خلال الساعات الماضية والحالية اتصالات من مختلف الدول حول العالم لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

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