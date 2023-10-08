أحمد موسى يهاجم البنتاجون: عايزين إيه من الفلسطينيين؟

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"البنتاجون قرر إرسال حاملات طائرات إف 16 وإف 35 إلي شرق المتوسط لدعم إسرائيل.

وتابع أحمد موسى: "عاوزين أيه بجد عاوزين تموتو الشعب الفلسطيني يعني ولا عاوزين إيه عاوزين تقتلوهم عاوزين إيه من المنطقة".

مصر أهم دولة في الشرق الأوسط

وأردف:" مصر أهم دولة في الشرق الأوسط وتستقبل خلال الساعات الماضية والحالية اتصالات من مختلف الدول حول العالم لمناقشة الأوضاع في فلسطين.