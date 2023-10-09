طارق فهمي: تحرك مصري على أعلى مستوى لوقف الاعتداء على غزة (فيديو)

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الصراع في غزة، قائلا: "حركة حماس هي من تدير الصراع حاليا".

حماس تسترد شعبيتها في قطاع غزة

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حماس تسترد شعبيتها في قطاع غزة"، وكل فصائل المقاومة تعمل معا وهناك تنسيق وتشاور فيما بينهم لأن الهدف واحد".

وأشار طارق فهمي: "الوضع حاليا في الجيش الإسرائيلي في حالة إنكسار"، موضحا: "هناك تحركا مصريا على أعلى مستوى وتواصل مستمر بين القيادة المصرية وكل القوى الفلسطينية لوقف الاعتداء على غزة".



وأكد أستاذ العلوم السياسية،: " دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية مختلف عن أي تدخل لأي أطراف أخرى ولكن القاهرة لها دورها".