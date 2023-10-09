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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طارق فهمي: تحرك مصري على أعلى مستوى لوقف الاعتداء على غزة (فيديو)

الدكتور طارق فهمي،
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الصراع في غزة، قائلا: "حركة حماس هي من تدير الصراع حاليا".

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حماس تسترد شعبيتها في قطاع غزة

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حماس تسترد شعبيتها في قطاع غزة"، وكل فصائل المقاومة تعمل معا وهناك تنسيق وتشاور فيما بينهم لأن الهدف واحد".

وأشار طارق فهمي: "الوضع حاليا في الجيش الإسرائيلي في حالة إنكسار"، موضحا: "هناك تحركا مصريا على أعلى مستوى وتواصل مستمر بين القيادة المصرية وكل القوى الفلسطينية لوقف الاعتداء على غزة".

وأكد أستاذ العلوم السياسية،: " دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية مختلف عن أي تدخل لأي أطراف أخرى ولكن القاهرة لها دورها".

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