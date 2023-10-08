الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الديهي يستنكر حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية.. خالص تعازينا (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، قائلا: "خالص تعازينا في مصر، نحن نستنكر هذه الواقعة، وفي حالة غضب مما جرى، لأن السائح الذي يأتي إلى مصر يقع تحت حماية مصر، ده معاهد يا جماعة في الدين الإسلامي".


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذه الحادثة من الممكن أن تحدث في أي مكان في العالم، وليس في مصر فقط، معقبا: "مثل هذه الحوادث حدثت في أمريكا والكثير من الدول الأخرى".

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وأضاف: "مش عايزين تضخيم أو تفخيم أو تقعير في هذه الواقعة، خلينا عقلاء ومهنيين، في تناول هذه الواقعة، ولا يجب أن نزود أو نحلل في هذه الواقعة، والاكتفاء ببيانات الجهات الرسمية التي ستعلم الجميع بما حدث بعد انتهاء التحقيقات، معقبا: "محدش يجود، التجويد ممنوعا في ظل اشتعال المنطقة".

ولقى إسرائيليان مصرعهما ومصري وأصيب اثنين آخرين بجروح إثر قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية.

تبين قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

كشف مصدر أمني، أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

وقال المصدر إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

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