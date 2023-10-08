أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية (فيديو)

كشف الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا الحادث تم بعد إطلاق فرد أمن النار على الفوج السياحي.

مرتكب الحادث يبلغ من العمر ٤٣عاما

وأضاف أسامة كمال، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الشهود يقولون إن مرتكب الحادث يبلغ من العمر ٤٣ عاما، وهو أمين شرطة، وأن هناك سائحا من الفوج رفع علم إسرائيل وأعلن دعمها ضد فلسطين، وأن فرد الأمن حذره، ولم يستجب.

وتابع أسامة كمال، أن مركز الأزهر للفتوي أعلن عن أن الإسلام فرق بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمنين.



