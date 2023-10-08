لميس الحديدي تعلق على واقعة إطلاق النار على سائحين إسرائيليين بالإسكندرية.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إطلاق شرطي مصري الرصاص اليوم على سائحين إسرائيليين اثنين ومرشدهما المصري في الإسكندرية صباح اليوم، قائلة: “التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف الملابسات لكن في الوقت ذاته علينا أن نفرق بين دعم المقاومة ضد المحتل، وبين قتل شخص مدني دخل بتأشيرة”.



وأضافت خلال برنامجها كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON، أنه لا بد من التفرقة بين دعم المقاومة المسلحة في حربها ضد محتل غاشم ظالم وبين سائح أعزل دخل بلادنا وأمنا على نفسه وحياته.



وأكملت: مصر بلد آمنة تحمي كل من يدخلها أيا كانت ديانته ومصر بلد كل السياح القادمين لها ونحن أمناء عليهم ونحميهم، مردفة: “نشارك الجميع الغضب مما تفعله إسرائيل، ولكن مصر آمنة، وتحافظ على كل السياح من كل الجنسيات”.

ولقى إسرائيليان مصرعهما ومصري وأصيب اثنين آخرين بجروح إثر قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية.

تبين قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

كشف مصدر أمني، أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

وقال المصدر إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.