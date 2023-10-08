لميس الحديدي: غزة ترزح تحت قصف مبرح منذ أمس والأوضاع تزداد تأزمًا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى المباغتة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وانقضت خلالها برًا وبحرًا وجوًا وأردت 700 قتيل في إسرائيل وأكثر من 100 أسير وآلاف الجرحى.

وأضافت أن الإحصائية وفقًا للمصادر الإسرائيلية الرسمية وهي الحصيلة الأكبر منذ خمسين عامًا منذ حرب أكتوبر، ما دفع تل أبيب لإعلان حالة الحرب رسميًا.



ولفتت الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON، إلى أن الضحايا الفلسطينيين بلغت أعدادهم 412 شهيدًا حيث قامت سلطات الاحتلال بقصف قطاع غزة بالطائرات والصواريخ قصفًا مبرحًا منذ أمس مستهدفة أبراجًا ومنازل سكنية.

وعلقت الحديدي على المساعدات الأمريكية التي تقترب من إسرائيل من طائرات عسكرية ومعدات وحاملة طائرات قائلة: “مساعدات في الطريق وأنا مش عارفة ليه المعدات والطائرات اللي رايحة وحاملة طائرة وأنا الصراحة مش فاهمة ليه كل الدعم ده”.

وتابعت: “هي إسرائيل محتاجة لدعم عسكري أكتري من كده إيه، ما احنا عارفين أن واشنطن طول الوقت بتبقى إسرائيل متفوقة عسكريا وتقنيا دائما”.



وانتقدت الحديدي تناول الصحف العالمية لعملية طوفان الأقصى ومحاولة إظهار إسرائيل بالضحية وتصدير المظلومية إلا قليل منها قائلة: “الصحف العالمية إلا القليل منها حاولت تصدير فكرة المظلومية متجاهلة الشعب الفلسطيني الأعزل الرازح تحت القصف الإسرائيلي منذ أمس وسط أوضاعًا إنسانية باتت أكثر صعوبة مع اقتراب نفاذ الغذاء والدواء والمؤن مع إحكام الحصار على القطاع وسط انقطاع المياه والكهرباء”.