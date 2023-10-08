عاجل
نابولي يسقط أمام فيورنتينا بالثلاثة في مفاجأة مدوية بالدوري الإيطالي إلهام شاهين: أدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي (فيديو)
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بشرى بشأن انخفاض أسعار 9 سلع.. تراجع السكر 11 جنيها (فيديو)

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، على سبيل المثال، انخفضت أسعار السكر بمقدار 8 جنيهات، ومن المتوقع أن تنخفض 3 جنيهات إضافية غدًا، ليصبح إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا.

txt

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت في الأسواق المحلية

 مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية التسع

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعلن غدًا تفاصيل مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية التسع  التي تم الإعلان عنها من قبل.

وأكد  أحمد موسى أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بالتركيز على مسألة خفض أسعار السلع، وأن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا نظرًا لطبيعة السوق الحرة، ولكن ستعمل على التوصل إلى اتفاق لتحديد سعر مناسب للسلع الأساسية.

مواد متعلقة

شباب جمعيتي يستغيثون بوزير التموين لتعديل منظومة صرف السلع

التموين تطرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض أهلًا مدارس
الجريدة الورقية