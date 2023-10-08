بشرى بشأن انخفاض أسعار 9 سلع.. تراجع السكر 11 جنيها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، على سبيل المثال، انخفضت أسعار السكر بمقدار 8 جنيهات، ومن المتوقع أن تنخفض 3 جنيهات إضافية غدًا، ليصبح إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا.

مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية التسع

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعلن غدًا تفاصيل مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية التسع التي تم الإعلان عنها من قبل.

وأكد أحمد موسى أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بالتركيز على مسألة خفض أسعار السلع، وأن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا نظرًا لطبيعة السوق الحرة، ولكن ستعمل على التوصل إلى اتفاق لتحديد سعر مناسب للسلع الأساسية.