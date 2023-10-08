عكاشة: ربما أنهى فرد الأمن حياة الإسرائيليين وفقًا لتقديرات خاطئة

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية.

وقال عكاشة إننا أمام حادث عارض وفردي وتباشر الجهات التحقيق الآن للوقوف على ملابساته، مشيرًا إلى أن عملية تأمين السياح في زيارتهم إلى المناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق ومنضبط.



وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحركة السياحية مهمة وقطاع يتم توفير كافة الوسائل التأمينية له لخدمة النشاط السياحي".



وفي توقعاته وتحليله قال عكاشة: "أعتقد أن الحادث به قدر من العشوائية في استخدام النيران من قبل فرد الأمن مرتكب الواقعة ربما يخضع لتقديرات خاطئة من جهته حيث قد يكون قد تصور أن ثمة تهديدا من هنا أو هناك أدى للاستخدام العشوائي للنيران والدليل سقوط قليل من الضحايا المصابين والقتلى مصريين وإسرائيليين".

بيان حول الحادث

ولقى إسرائيليان مصرعهما ومصري وأصيب اثنين آخرين بجروح إثر قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية.

تبين قيام أحد أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

كشف مصدر أمني، أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

وقال المصدر إن 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.