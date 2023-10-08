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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال حول حياة أهل غزة لمعاناة بشعة

المندوب الفلسطيني
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور

قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.


وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك، هناك 413 شهيدا ونحو 2300 مصاب.

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أمريكا تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل

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مساعدات عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل


وتابع أن دعاوى إسرائيل للحصار والاعتداءات على قطاع غزة هدفها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وضمان الأمن، لكن كما هو واضح للجميع أن الحصار والاعتداءات لم تحقق أي من الأمرين، الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة للمواطنين، فحان الوقت لإنهاء هذا الحصار وفتح الأفق السياسية.

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