مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال حول حياة أهل غزة لمعاناة بشعة
قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.
وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك، هناك 413 شهيدا ونحو 2300 مصاب.
وتابع أن دعاوى إسرائيل للحصار والاعتداءات على قطاع غزة هدفها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وضمان الأمن، لكن كما هو واضح للجميع أن الحصار والاعتداءات لم تحقق أي من الأمرين، الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة للمواطنين، فحان الوقت لإنهاء هذا الحصار وفتح الأفق السياسية.
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