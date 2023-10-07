نشرة أخبار التوك شو.. احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ومورينيو مدربا في السعودية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



عقب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على بيان البرلمان الأوروبي٫ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "في الحقيقة نحن في حالة شديدة الاستغراب والتعجب من اعتياد البرلمان الأوروبي على التدخل في الشؤون الداخلية المصرية في التوقيتات الحساسة".



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أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي غير مرتبط بالواقع ومبني على افتراءات (شاهد)



عقب الإعلامي مصطفى بكري، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ومطالبته بالافراج عن بعض السجناء.

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مصطفى بكري: "بيان البرلمان الأوروبي استفز مشاعر الشعب المصري" (شاهد)



عقب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "بيان البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حروب الجيل الرابع ويقصد الإساءة للدولة المصرية، وهو أمر مرفوض".

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بهاء أبوشقة: "بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع" (شاهد)



قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر، إنه يتمنى أن يظل الاحتفال بـ نصر أكتوبر مستمرًا طوال هذا العام على وجه الخصوص بمناسبة مرور 50 عامًا عليه.

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أستاذ تاريخ: "أتمنى أن يستمر الاحتفال بنصر أكتوبر طوال هذا العام" (فيديو)



كشف الأديب يوسف القعيد أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان فى هذا التوقيتـ وخلال الاحتفال يذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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يوسف القعيد يكشف أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان (فيديو)



تحدث اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973.

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نصر سالم: قضيت 180 يومًا خلف خطوط العدو قبل حرب أكتوبر (شاهد)



كشف المدير الفني البرتغالي العالمي جوزية مورينيو عن رأيه في الضجة التي واكبت انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية

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موروينيو يعلق على انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي (فيديو)



أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، أن الكثير من اللاعبين بدأوا يفكرون في الانتقال إلى السعودية بعد رؤية نجاح رونالدو هناك.

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مورينيو: متأكد من عملي في الدوري السعودي مستقبلا (فيديو)

