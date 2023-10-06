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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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يوسف القعيد يكشف أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان (فيديو)

الأديب يوسف القعيد
الأديب يوسف القعيد

كشف الأديب يوسف القعيد أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان فى هذا التوقيتـ وخلال الاحتفال يذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وقال يوسف القعيد خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق،مساء اليوم  إن أشرف مروان هو صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والهجوم عليه جزء من الهجوم على عبد الناصر نفسه.

الهدف الدائم لجهاز الأمن فى إسرائيل هو النيل من جمال عبد الناصر

وأكد  الأديب يوسف القعيد، أن الهدف الدائم لجهاز الأمن فى إسرائيل هو النيل من جمال عبد الناصر أيضا من خلال التشكيك في أشرف مروان

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