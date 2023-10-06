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الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي استفز مشاعر الشعب المصرى (شاهد)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

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أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي استهداف مباشر لمصر والانتخابات الرئاسية معركة قوية على الأرض (شاهد)

وقال “بكري” خلال تقديمه ببرنامج “ حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، إن بيان البرلمان الأوروبي الذي يحاول وضع شروطه على مصر استفز مشاعر المصريين، وانتقدته كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المصري وغيرها من الفئات المختلفة من الشعب المصري.

وأشار إلى  أن بيان البرلمان الأوروبي ليس هو فقط من يتجنى على مصر ويختلق مبررات ويطالب بفرض عقوبات، قبلها الكونجرس الأمريكي والذي يحاول الضغط على مصر، وليس لديه سوى الرئيس السيسي ويهاجمه. 

 

وواصل بكري  أن الفترة المقبلة يوجد سيناريوهات لها، جزء من تلك السيناريوهات يخطط له جماعة الإخوان، والذين يحاولون استغلال الفترة المقبلة في العمل ضد مصر، من خلال العديد من المخططات الذين يضعونها بشكل قوي في الوقت الحالي.

 

الجريدة الورقية