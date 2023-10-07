السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مورينيو: متأكد من عملي في الدوري السعودي مستقبلا (فيديو)

جوزية مورينيو
جوزية مورينيو

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، أن الكثير من اللاعبين بدأوا يفكرون في الانتقال إلى السعودية بعد رؤية نجاح رونالدو هناك.

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مورينيو يكشف أسباب تراجع روما هذا الموسم

وأعرب  مورينيو خلال حواره ببرنامج "الحكاية عبر قناة ام بي سي مصر،  بعد توقيع نادي روما  عقد رعاية مع موسم الرياض برئاسة تركي آل الشيخ، عن رغبته في العمل هناك في المستقبل وأنه يريد إعطاء كل شيء لنادي روما في الوقت الحالي، ولكنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، مضيفا:" متأكد من ذهابي للسعودية لكن لا أعلم متي.

 دوري أبطال آسيا يشهد منافسة قوية

وتابع مورينيو: " المنافسة ليست قوية فقط في الدوري المحلي بل أن دوري أبطال آسيا يشهد منافسة قوية أيضا وهذا جذب أنظارا كثيرة من أوروبا، مختتما: “دعونا نرى ما سيحدث في السنوات المقبلة”

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