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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تاريخ: "أتمنى أن يستمر الاحتفال بنصر أكتوبر طوال هذا العام" (فيديو)

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر، إنه يتمنى أن يظل الاحتفال بـ نصر أكتوبر مستمرًا طوال هذا العام على وجه الخصوص بمناسبة مرور 50 عامًا عليه.

معركة من أعداء مصر على مواقع التواصل بشأن "حرب أكتوبر":

 أضاف الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر، خلال حواره عبر فضائية “سي بي سي”،مساء اليوم أن مواقع التواصل الاجتماعي يوجد بها معركة من أعداء مصر بشأن حرب أكتوبر، لافتًا أن تلك المعركة تعمل على ذهنية الشباب المصري وتحاول تشويه التاريخ.

 تابع أستاذ التاريخ المعاصر: “أننا فى حاجة إلي تنمية الوعي التاريخي والسياسي لدى أولادنا، لأن الذى يفقد ذاكرته يفقد تاريخه كما لو كان فقد ذاكرته”.

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