بهاء أبو شقة: بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع (شاهد)

عقب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر،قائلا:"بيان البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حروب الجيل الرابع ويقصد الإساء للدولة المصرية، وهو أمر مرفوض".

وقال “أبوشقة” خلال تصريحاته ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الأوربي يقصد الإساءة إلى مصر وأن هناك تربص بمصر والوطن العربي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التى تريد إلحاق مصر بسوريا وليبيبا واليمن، لافتا إلى أن وعى الشعب المصري هو الذى أنقذ مصر وأن الشعب المصري يمتد بحضارته وشموخه إلى 7 آلاف عام، لافتا إلى أن الدستور المصري واضح فى حرية الفكر والرأي والعقيدة.

وواصل أبوشقة أن مصر لم تتدخل فى الشئون الداخلية لأي دولة أخرى، وأن القضاء المصري قضاء مستقل والقضاة غير قابلين للعزل، قائلا: "أتحدى أى دستور فى العالم أن يكون به نفس ضمانات الدستور المصري فى حرية الفكر والرأي".

وأكمل أن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لم يقدموا أى شكاوى للهيئة الوطنية للإنتخابات بأنهم يواجهوا أى صعوبات أثناء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً أن هناك مرشح واحد يستقوي بالخارج.