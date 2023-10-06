أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي غير مرتبط بالواقع ومبني على افتراءات (شاهد)

عقب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على بيان البرلمان الأوروبي٫ بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "في الحقيقة نحن في حالة شديدة الاستغراب والتعجب من اعتياد البرلمان الأوروبي على التدخل في الشؤون الداخلية المصرية في التوقيتات الحساسة".

وتابع "محسب" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترلا نيوز"، اليوم الجمعة، أن بيان البرلمان الأوروبي غير مرتبط بالواقع ومبنية على افتراءات، قائلًا: "كل ما يكون في استحقاق انتخابي أو دستوري في مصر نجد الكثير من البيانات غير المرتبطة بالوقع".

وأضاف أنه يوجد بحزب الوفد مرشح رئاسي، قائلًا: "كل يوم بما فيهم يوم الجمعة مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لعمل توكيلا من قبل المواطنين بكل ربوع مصر تعدت آلاف التوكيلات".

وأشار إلى أنه يوجد بعد الأشخاص يحاولون الاستقواء بالخارج، قائلًا: "مفيش مصري حقيقي يعمل كده"، لافتًا إلى أن البرلمان المصري لم يتدخل في أي شأن دولي أو تدخل في شأن أي دولة أوروبية.

وواصل أن مصر دولة ذات سيادة ويوجد قضاء يحترمه الشعب المصري ويقدره، قائلًا: "التدخل وهذا النوع من البيانات في مثل هذه الأوقات يكون لها أشياء مغرضة".

وشدد على أن الشعب المصري واعين قائلًا: "الشعب بدأ يستوعب هذه الآلية التي تحدث كل فترة، خصوصًا عند الدخول على استحقاق دستوري مثل الانتخابات الرئاسية".