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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نصر سالم: قضيت 180 يومًا خلف خطوط العدو قبل حرب أكتوبر (شاهد)

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

نحدث اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973.

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وقال "سالم" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة،  إنه لم يَخْلُ جبل من قوات الاستطلاع المصرية لمدة 6 سنوات، وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حريصًا طوال الوقت على استقبال هذه القوات عند عودتهم في كل مرة.

وأشار إلى أن  قوات الاستطلاع جعلت سيناء كتابًا مفتوحًا أمام القيادة العامة، كما أن القادة غيروا قوات الاستطلاع في سيناء خلال حرب أكتوبر.

 

وأكد  سالم، أن مهتمه في ذلك الوقت، كانت تبعد نحول 150 كيلومترا شرق القناة، لافتا  إلى أن  تربية هذه القوات على المنافسة الشريفة لصالح البلاد، وأن القوات تدربت جيدًا على مواجهة العدو في أصعب اللحظات.

 

وأوضح "سالم": "رفعنا شعار (إذا لم يكن من الموت بد.. فمن العار أن تموت جبانًا"، ومررت حينها بعشرين دقيقة في الحرب مثلت دهرًا كاملًا، وفي النهاية استطاعت القوات الجوية أن تضرب ثلث دبابات العدو في السابع من أكتوبر، كما رصدنا العدو جيدًا قبل الضربة وأبلغنا قواتنا الجوية".

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