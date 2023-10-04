الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة المخرج عواد شكرى بعد مسيرة فنية كبيرة فى السينما التسجيلية

المخرج عواد شكرى
المخرج عواد شكرى

توفى المخرج عواد شكرى، صباح اليوم، وكانت صلاة الجنازة الساعة 2 ظهرًا فى مطرانية الجيزة بشارع مراد، وسط أجواء من الحزن والآسى.

 المخرج عواد شكرى

وزيرة الثقافة لشئون السينما 

ونعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، المخرج عواد شكرى، الذى رحل عن عالمنا  اليوم.

 

وقال عبد الجليل إن الراحل سيظل خالدًا بيننا بأعماله التى لن تنسى وستظل دائما محفورة فى أذهان المشاهدين، حيث قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

 

وتقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنياً من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

المخرج عواد شكرى 

يذكر أن المخرج عواد شكرى أحد مخرجى السينما التسجيلية فى مصر، تخرج من معهد السينما فى 1978، أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين- القشاش)، والتى شاركت فى مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

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الجريدة الورقية