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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم  Barbie تتخطى مليار دولار بشباك التذاكر العالمى

فيلم  Barbie
فيلم  Barbie

حصد فيلم Barbie إيرادات وصلت إلى مليار و433 مليونا و976 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

 فيلم  Barbie 

إيرادات فيلم  Barbie 

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 633 مليونًا و76 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و800 مليونًا و 900 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

 

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ "المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

 

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

 

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

 

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

 

أحداث فيلم  Barbie 

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي

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