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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم بيت الروبي في آخر ليلة عرض

فيلم بيت الروبى
فيلم بيت الروبى

حقق فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 366 ألفا و203 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي 130 مليونا و183 ألف جنيه.

فيلم بيت الروبى

أبطال فيلم بيت الروبى

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

أحداث فيلم بيت الروبى

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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الجريدة الورقية