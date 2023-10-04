مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن تفاصيل دورته السادسة

يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل النسخة السادسة من منطلق الجونة، برنامج المهرجان المخصص لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والذي يقام ضمن دورة المهرجان السادسة، في الفترة بين 13 و20 أكتوبر المقبل.

اختار منطلق الجونة 20 مشروعًا للمشاركة، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة)، و7 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (3 أفلام روائية طويل و4 أفلام وثائقية طويلة). الأعمال المختارة تمثل 8 بلدان عربية، وقد تم اختيارها من بين أكثر من 160 مشروعًا تقدم للمشاركة في المنطلق، والمنافسة على جوائز يفوق مجموع قيمتها 380 ألف دولار أمريكي.

سيقدم المخرجون والمنتجون مشروعاتهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

تتشكل لجنة تحكيم منطلق الجونة السينمائي السادس من المنتج التونسي حبيب عطية، المنتج الفرنسي جيوم دي سوي، بالإضافة إلى المخرجة وكاتبة السيناريو المصرية هالة خليل.

مهرجان الجونة السينمائي

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما، بالإضافة إلى عدد من الجوائز المادية والمهنية القيمة المقدمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. (القائمة الكاملة للجوائز في نهاية البيان)

كما يقوم ثلاثة من خبراء السينما بمساعدة المشروعات المختارة، عن طريق جلسات إشراف مباشرة يقوم فيها الخبير بتطوير قدرات صناع الفيلم. خبراء منطلق الجونة السادس هم المخرجة المصرية جيهان الطاهري، المنتجة الفرنسية ماري بالدوتشي، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

من جانبه تحدث انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن منطلق الجونة السادس، قائلًا: "كانت لدينا تخوفات في البداية من تأثير الوضع الاقتصادي على حماس الشركاء والمؤسسات السينمائية لدعم المشروعات المشاركة في المنطلق، لكننا فوجئنا بالإقبال الكبير الذي جعل مجموع الجوائز يصل رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الدورات السابقة، بما سيساهم بالتأكيد في مساعدة المشروعات ودعم السينما العربية بشكل عام".

وإليكم قائمة المشروعات المختارة لمنطلق الجونة 2023:

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:

مشروعات أفلام روائية طويلة:

حكاية ريشة وسمكة إخراج أحمد الهواري، إنتاج هالة لطفي (مصر)

آسا سمكة في حوض إخراج داليا نمليش، إنتاج مارين فايان (لبنان، فرنسا، الدنمارك)

إلدورادو إخراج علاء الدين الجمّ، إنتاج فرانشيسكا دوكا ولويز بيليكو وكلير جيرفيز (المغرب، فرنسا، إيطاليا)

بِنْت الرِّيح إخراج مفيدة فضيلة، إنتاج مهدي هميلي (تونس)

بيت بيروت إخراج جورج بيتر بربري، إنتاج كريستيل يونس (لبنان)

أشباح الحوت إخراج أحمد محمود، إنتاج محمد العمدة وأحمد محمود (السودان)

يمّي إخراج هند بوجمعة، إنتاج هند بوجمعة وكارولين هوبين وفرانسوا دارتيمير ولينا شعبان (تونس، بلچيكا، فرنسا)

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

كروكودوبلس إخراج عمر منجونة، إنتاج لورا كلويكنر وقسمت السيد (مصر، ألمانيا، الولايات المتحدة)

باسم صفية إخراج صفية كساس، إنتاج إيزابيل تورك وكاميل لايمل (بلجيكا، فرنسا)

إختيارات آلبير الأربعة إخراج وإنتاج هالة جلال (مصر)

ذي بيتش بويز إخراج ديما الحر، إنتاج سابين صيداوي (لبنان، فرنسا)

سرقة النار إخراج عامر الشوملي، إنتاج رشيد عبد الحميد (فلسطين، كندا، فرنسا)

مشروع وثائقي يمني

الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج:

أفلام روائية طويلة:

دخل الربيع يضحك إخراج نهى عادل، إنتاج كوثر يونس (مصر، فرنسا)

تونس - جربة إخراج أمل جيلاتي، إنتاج أسماء شيبوب وكريم أيتونة (تونس، فرنسا، قطر)

أفلام وثائقية طويلة:

أرض البنات إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، إنتاج أيمن الأمير (مصر، فرنسا، الدنمارك، السعودية، قطر)

لم تكن وحيدة إخراج حسين الأسدي، إنتاج هدى الكاظمي وهوما جوبتا (العراق، السعودية، الولايات المتحدة)

الرجل الأخير إخراج محمد صلاح، إنتاج مارك لطفي (مصر، كندا)

مُعلّق إخراج ميريام الحاج، إنتاج ميريام ساسين وكارين روزنيسكي (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية)

السودان، حينما تتداعى القصيدة إخراج هند المدب، إنتاج أبيل نامياس وميشيل زانا وأليس أورميريه وتوفيق قيقة (فرنسا، تونس).