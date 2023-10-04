شيرى عادل أمام أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "عادل مش عادل"

تعاقدت الفنانة شيرى عادل على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد الفيشاوى في فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، حيث يواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك في بطولته دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

شيرى عادل

فيلم أصل الحكاية

وتنتظر شيرى عادل عرض فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، والذى انتهت من تصويره مؤخراً ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة، وشارك في بطولته بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام