دياب يستعد لإطلاق أحدث أغانيه بعنوان "هاروني بوس"

يستعد الفنان دياب لطرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "هارونى بوس"، بعد غدٍ الأربعاء الموافق 27 سبتمبر من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ولقد روج للإغنية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمقطع من الأغنية.

دياب

أعمال الفنان دياب

وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرًا وفريق مسار إجبارى، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيرى وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى وأحمد خالد صالح ورشدى الشامى ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلى الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.