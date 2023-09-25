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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إطلاق مسلسل Loki قبل عرضه الرسمي بمهرجان لندن السينمائي

مسلسل Loki
مسلسل Loki

طرح الموسم الثاني من مسلسل Loki في مهرجان لندن السينمائي BFI الشهر المقبل، وذلك قبل إصداره على ديزنى  في 5 أكتوبر، حيث سيتم عرض الحلقتين الأوليين من مسلسل مارفل يوم الأربعاء 4 أكتوبر في المهرجان مع تقديمة من المخرج Dan DeLeeuw والمنتج التنفيذي Kevin R Wright.

 

ستكون تذاكر الحدث، المجانية، متاحة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الاثنين 25 سبتمبر الجارى،  ويقام مهرجان لندن السينمائي في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر المقبل.

مسلسل Loki

مسلسل Loki

وذلك بعد أن قررت منصة ديزنى بلس، تغيير موعد طرح أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل Loki، من 6 إلى 5 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تكشف المنصة عن سبب تغيير طرح الحلقات الجديدة.

 

وفقًا لتقرير فاريتي، سيشهد الموسم الثاني من Loki عودة الشخصيات الرئيسية  بقيادة توم هيدلستون وأوين ويلسون، ومن المقرر أيضًا أن يظهر النجم Ke Huy Quan الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم  Everything Everywhere All At Once، في الموسم الثاني من Loki، على الرغم من أن التفاصيل المحيطة بدوره لا تزال غير معروفة حتى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

 

وكانت قد أعلنت شركتا مارفل وديزنى بدء تصوير الموسم الثانى من Loki بدأ تصوير وإنتاج الموسم الثانى من العمل فى 6 يونيو من العام الماضى 2022 بـ  لندن، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثانى من Loki عودة توم هيدلستون، وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك، فمن المتوقع أن تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.

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