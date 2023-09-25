برومو مسلسل "على باب العمارة" قبل عرضه (شاهد)

اطلقت الشركة المنتجة لمسلسل على باب العمارة برومو العمل ، والمقرر طرحه يوم 4 أكتوبر القادم على منصة WATCH IT .

على باب العمارة

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم حاتم صلاح وأحمد بدير ومحمد محمود ومحمد رضوان وآية سماحة وغادة طلعت ومن إخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل على باب العمارة

وتدور أحداث العمل حول "عنايات" التى تدخل في صراع كوميدي مع شقيقها "عوض" بسبب الميراث، وتحاول طوال الوقت الإيقاع بينه وبين والده الذي يقوم بدوره الفنان محمد رضوان لتحصل على الميراث هي وشقيقتها وزوجها.

مسلسل الفريدو:

تمكن مسلسل الفريدو من بطولة الفنانة القديرة إلهام شاهين من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it .

وأحتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة فى مصر ، فى قطاع المسلسلات التليفزيونية.

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

مسلسل الفريدو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.