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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Oppenheimer يتخطى 916 مليون دولار عالميًا

فيلم Oppenheimer
فيلم Oppenheimer

حصد فيلم Oppenheimer، إيرادات وصلت إلى 916 مليونًا و504 آلاف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Picturesمنذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

فيلم Oppenheimer

إيرادات فيلم Oppenheimer

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 319 مليونًا و962 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و596 مليونًا و541 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

 

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

 

أحداث فيلم Oppenheimer

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

 

أبطال فيلم Oppenheimer

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

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