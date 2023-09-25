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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم البعبع.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ طرحه

فيلم البعبع
فيلم البعبع

رغم مرور 12 أسبوعًا على طرحه في صالات السينما، إلا أنّ فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، ما زال يحتفظ بتواجده في دور العرض، ويُنافس أمام الأفلام التي طُرحت بعده على فترات متباعدة، وما زال يحظى بإقبالٍ جماهيري.

 

فيلم البعبع

إيرادات فيلم البعبع

الإيرادات التي حققها فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، خلال أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 4262 جنيهًا فقط، ليصل إجمالي ما حققه 43.3 مليون جنيه حتى الآن.

 

أحداث فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال أمير كرارة الذي يجسد شخصية سلطان البعبع القادم من عالم الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب حياته وذلك عندما يلتقي بطفلين يزعمان أنه والدهما، فضلا عن مقابلة شابة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

 

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

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الجريدة الورقية