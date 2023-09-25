رمزي يسى يستعد لإحياء حفله بالمتحف القومي للحضارات

يستعد عازف البيانو الشهير رمزى يسى غدًا الثلاثاء بالمتحف القومى للحضارات لإحياء حفل ساهر يقدم فيه عدد من مقطوعات ومؤلفاته الموسيقية والعالمية وتنقل قناة الحياة الحفل مباشرة.

رمزى يسى

رمزى يسى

من ناحية آخري، يذكر أن "رمزى يسى" عازف بيانو عالمى ولد فى القاهرة عام 1948، وتخرّج في كونسر فتوار القاهرة ثم معهد تشايكوفسكى فى موسكو، وعاش واستقر فى باريس، ويعمل استاذ للموسيقى فى جامعات فرنسا كما يعمل كعازف بيانو متميز فى الأوركسترات العالمية.

رمزى يسى

كان يسى أول عازف بيانو مصرى يفوز فى منافسة عالمية على البيانو 'Paloma O'Shea'، وكذلك كان أول عازف مصرى يسجل كونشيرتو البيانو لبيتهوفن مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، وحصل على عدة جوائز عالمية كما كرمته الدولة المصرية ومنحته جائزة الدولة التقديرية وهى المرة الأولى التى تُمنح لأداء موسيقى.