في ذكرى رحيل هرم السينما.. محطات فنية بحياة نجاح الموجي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير نجاح الموجى، حيث رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر، اسمه الحقيقى هو الفنان عبد المعطي محمد الموجي، ولكنه اشتهر باسم "نجاح الموجى".

نجاح الموجى

"نجاح الموجى"

ولد الفنان الراحل فى 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى حدائق القبة بالقاهرة حاول الالتحاق فى المعهد العالى للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات بحسب روايته خلال تصريحاته بأكثر من برنامج تليفزيونى.

نجاح الموجى

بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، بعد أن اسند إليه المخرج الكبير الراحل "محمد سالم" والفنان "جورج سيدهم" دورًا مهمًا فى مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" .

اشتهر الفنان الراحل نجاح الموجى ببراعته أيضًا فى غناء المونولوج، وبرع فيه إلى حد كبير لم يكن هذا هو العمل الوحيد الذى نجح فيه بصحبة سمير غانم وجورج سيدهم، وإنما تألق على خشبة المسرح بعد ذلك أيضاً من خلال مسرحية "المتزوجون".

نجاح الموجى

أعمال "نجاح الموجى"

قدم نجاح الموجى قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية وآخرها مسلسل "فى بيتنا كنز"، كما قدم أعمال عديدة فى السينما والمسرح و التلفزيون ومن أهم أعماله السينمائية: الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.