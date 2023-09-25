مروان بابلو يستعد لإطلاق ألبوم جديد يضم 12 تراك

يستعد الرابر مروان بابلو لطرح ألبوم غنائى جديد يحمل عنوان"اخر قطعة فنية"، ويتكون الألبوم من 12 تراك ومن المقرر طرحه قريبا عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وكان قد أثار مطرب الراب مروان بابلو، حالة كبيرة من الجدل في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها في قاعة المنارة، حيث ظهر أمام جمهوره، مرتديًا حجاب رأس أسود اللون.

مروان بابلو

وتعد هذه، هي المرة الثانية التي يظهر فيها مروان بابلو، مرتديًا غطاء الرأس (طرحة) في حفلاته الغنائية أمام الجمهور، فقد ظهر من قبل مرتديًا حجاب بني اللون.

مروان بابلو بحفل كايروكي

و فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

حفل مروان بابلو

وشهد الحفل حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎يذكر أن فريق "كايروكي" طرح مؤخرا ألبوم "روما"، والذي ضم 12 أغنية، وهم "ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين"، إلى جانب أغنية "نفسي أحبك" بالتعاون مع سارة مول، و"تارانتينو" بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو.