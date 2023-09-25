حمادة هلال يستعد لإحياء حفله الغنائي في قنا

يستعد الفنان حمادة هلال اليوم لإحياء حفل غنائي فى محافظة قنا، وسط حضور جماهيرى كبير، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها منها "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك" وغيرها من الأغانى الرومانسية.

حمادة هلال

وتم استقبال "هلال" من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لالتقاط الصور معه.

حمادة هلال

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

حمادة هلال

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.